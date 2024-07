Veja calendário de jogos do Ceará no mês de julho; confira horários e locais das partidas

O Ceará vai entrar em campo cinco vezes neste mês de julho. O Alvinegro vai estrear sob comando do novo técnico, Léo Condé, nesta sexta-feira (5), quando enfrenta o Santos, na Arena Castelão. Todos os duelos são válidos pela Série B do Brasileiro. Além do Peixe, o Alvinegro vai encarar Paysandu, Avaí, Botafogo-SP e América-MG.

VEJA AGENDA DAE JOGOS DO CEARÁ:



05 de julho (sexta-feira)

19h - Ceará x Santos - Arena Castelão

12 de julho (sexta-feira)

21h30 - Paysandu x Ceará - Curuzu

19 de julho (sexta-feira)

19h - Avaí x Ceará - Ressacada

25 de julho (quinta-feira)

21h30 - Ceará x Botafogo-SP - Arena Castelão

28 de julho (domingo)