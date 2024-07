Kuscevic retorna ao Fortaleza após eliminação do Chile na Copa América

Benjamín Kuscevic, zagueiro do Fortaleza, retorna ao Tricolor do Pici após ser eliminado com a seleção do Chile na fase de grupos da Copa América 2024. O jogador de 28 anos não saiu do banco em nenhuma das três partidas do Chile no torneio continental.

Kuscevic será avaliado na reapresentação do Fortaleza para saber se terá condições ou não de enfrentar o Vasco, na próxima quarta-feira (3). O zagueiro não joga desde o dia 11 de junho, quando atuou por apenas sete minutos em amistoso contra o Paraguai.

O Chile fez parte do Grupo A da Copa América 2024, ao lado de Argentina, Canadá e Peru. Em três rodadas disputadas, a seleção de Kuscevic somou apenas dois pontos, com dois empates e uma derrota. Argentina e Canadá foram as seleções classificadas.

Pelo Fortaleza, Kuscevic soma 21 jogos na atual temporada, com dois gols marcados. O chileno tem ganhado espaço no time titular de Vojvoda e formado dupla com Brítez como os dois zagueiros titulares do Tricolor do Pici.