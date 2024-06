Yago Pikachu desfalca o Fortaleza contra o Vasco após terceiro cartão amarelo

Yago Pikachu, ala do Fortaleza, não poderá enfrentar o Vasco pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão 2024. O jogador completou a série de três cartões amarelos na partida contra o Juventude, neste domingo (30), e terá que cumprir suspensão automática.

De acordo com a súmula da partida, assinada pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, Yago Pikachu foi advertido com o cartão amarelo contra o Juventude por “retardar o reinício de jogo chutando a bola após o jogo parado”.

Legenda: Pikachu com a camisa do Fortaleza Foto: KID JUNIOR / SVM

Vasco e Fortaleza entram em campo na próxima quarta-feira (3), às 20h de Brasília, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a 14ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.