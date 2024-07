Léo Condé comanda primeiro treino no comando do Ceará: 'temos tudo para fazer um grande trabalho'

O novo comandante do Ceará, Léo Condé, fez seu primeiro treino no comando técnico da equipe nesta segunda-feira (1). No primeiro dia, o professor visitou todos os setores ligados ao futebol profissional, além de conhecer e se reunir com os jogadores e sua equipe.

Através de um vídeo divulgado pelas plataformas digitais do clube, Condé avaliou a estrutura do alvinegro e comentou sobre suas expectativas para o ano de 2024.

“É uma satisfação muito grande assumir um clube que é uma das grandes referências do país e no Nordeste, nem se fala. Fiquei bastante impressionado com a estrutura. É tudo muito funcional, com departamentos bem estruturados e alinhados. Herdo um bom trabalho e acredito que a gente tem tudo para fazer um grande trabalho à frente do Ceará”, comentou.

Legenda: Léo Condé em percurso pelo clube Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

Durante todo o percurso pelo clube, o treinador estava acompanhado do diretor de futebol, Haroldo Martins, do executivo de futebol, Lucas Drubscky, do coordenador técnico, João Paulo Sanches, e do assessor de futebol, Ricardinho

Antes de sua estreia, Léo Condé comanda o Vovô em outras três atividades no CT de Porangabuçu e será apresentado oficialmente em entrevista coletiva nesta terça-feira (2).