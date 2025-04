Ceará e Palmeiras têm o 3º melhor ataque do Brasileirão até a quinta rodada; veja ranking

O Ceará tem o terceiro melhor ataque da Série A até a quinta rodada, encerrada nesta segunda-feira (21). A equipe comandada por Léo Condé divide a posição com o Palmeiras. O Vovô acumula duas vitórias, um empate e duas derrotas na competição. Pedro Raul marcou mais da metade dos gols do Alvinegro na competição.

Além de empatar com o Palmeiras no quesito, o Ceará é superado apenas por Mirassol (9) e Flamengo, que lidera a lista com 11 tentos marcados. Já o camisa 9 do Vovô divide a artilharia da competição com Arrascaeta, do Flamengo, e Vegetti, do Vasco. Cada um tem quatro gols marcados.

Titular absoluto na posição, o jogador marcou em quatro dos cinco jogos em que atuou pelo Alvinegro na Série A. O camisa 9 balançou as redes contra Bragantino, Grêmio e Vasco (duas vezes). Além dele, Marllon, Matheus Araújo e Aylon também marcaram para o Vovô.

O Ceará é o quinto na tabela, com sete pontos somados. A equipe volta a jogar pelo Brasileiro no sábado (26), quando recebe o São Paulo, a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

Veja ranking: