Dos próximos 7 jogos, Ceará fará 5 em casa; veja sequência de adversários

Com 100% de aproveitamento como mandante na Série A 2025 e invicto em 12 jogos na temporada jogando em Fortaleza (9 vitórias e 3 empates), o Ceará terá uma sequência interessante de jogos em casa nas próximas 7 partidas. Serão 5 diante do torcedor, entre jogos de Série A e Copa do Brasil.

E a sequência terá logo de cara, 3 partidas seguidas em casa, em um intervalo de 8 dias: São Paulo, dia 26 pela Série A, Palmeiras, dia 30 pela Copa do Brasil e Vitória/BA, dia 3, pela Série A.

Para um clube que percorre longas distâncias na temporada ao iniciar Série A e Copa do Brasil, ter mais jogos em casa facilita a recuperação de jogadores de um jogo para o outro e diminui o desgaste físico.

Legenda: O Ceará venceu Grêmio e Vasco em casa e está com 100% como mandante na competição Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Após os 3 jogos em casa, a sequência intercala jogos como mandante e visitante: Santos (fora pela Série A), Sport (casa pela Série A), Palmeiras (fora pela Série A) e Atlético-MG (casa pela Série A).

Veja sequência de jogos do Ceará:

26/04 - 18h30

Ceará x São Paulo - 6ª rodada da Série A- Castelão

30/04 - 19h30

Ceará x Palmeiras - 3ª Fase da Copa do Brasil

03/05 - 18h30

Ceará x Vitória - 7ª rodada da Série A - Castelão

12/05 - 20h

Santos x Ceará - 8ª rodada da Série A - Vila Belmiro

17/05 - 16h

Ceará x Sport - 9ª rodada da Série A- Castelão

22/05 - 19h30

Palmeiras x Ceará - 3ª Fase da Copa do Brasil - Allianz Parque

01/06 - 18h30

Ceará x Atlético/MG - 11ª rodada da Série A - Castelão

2 jogos adiados

A partida contra o Botafogo, pela 10ª rodada da Série A em maio, foi adiada para 4 de junho. O time carioca deve vender o mando para Cariacica (ES), e jogar no estádio Kléber Andrade.

A partida da 12ª rodada, última antes da parada do Brasileiro, contra o Fluminense, que seria no dia 12 de junho, foi adiada, devido a participação do time carioca no Mundial da Fifa no mesmo mês, que será nos Estados Unidos. A partida ainda não tem data definida pela CBF.