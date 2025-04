Bruno Ferreira fica fora por mais de um mês e Fernando Miguel deve ser titular até parada da Série A

O goleiro Fernando Miguel deve defender a meta do Ceará pelo menos até a parada da Série A do Brasileiro para o Super Mundial de Clubes, que começa em 14 de junho. Isso porque o goleiro Bruno Ferreira, titular da posição, ficará fora por até seis semanas.

Lesionado na partida contra o Vasco, Bruno Ferreira sofreu um trauma na região do quadril esquerdo. Em exame de imagem foi observada lesão na musculatura abdominal. O jogador já iniciou o tratamento junto ao departamento médico do Vovô.

A expectativa de retorno do camisa 94 fica entre cinco e seis semanas. No prazo máximo, Bruno Ferreira só estaria à disposição na primeira semana de junho. Durante esse mês, o Ceará fará duas partidas, dias 1º e 4, contra Atlético-MG e Botafogo, respectivamente. O duelo do dia 12, contra o Fluminense, pela 12ª rodada, foi adiado devido à participação do Tricolor Carioca no Mundial da Fifa.

Como o jogador precisa de um tempo de transição após a recuperação, é difícil que Bruno Ferreira dispute as duas partidas de junho mesmo já à disposição. Fernando Miguel, portanto, tem boas chances de disputar as próximas sete partidas que o Alvinegro tem pela frente.

Na temporada, o experiente goleiro de 40 anos já disputou cinco partidas com a camisa do Ceará. Ele voltou a atuar após uma lesão no joelho esquerdo, que o tirou de campo por quase um ano, no dia 3 de fevereiro, contra o Barbalha, no Campeonato Cearense. A reestreia foi no dia em que ele completou 40 anos.