Thiago Monteiro perde para australiano e está eliminado de Wimbledon

Thiago Monteiro foi derrotado pelo australiano Alexei Poyrin e está fora de Wimbledon. Número dois do Brasil, o tenista entrou em quadra nesta terça-feira (2), em jogo válido pela primeira rodada do Grand Slam.

Monteiro, que vai representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris, não teve o que comemorar em Wimbledon. O tenista cearense perdeu de Alexei Popyrin, sendo eliminado com 4/6, 7/6 (10/8), 3/6 e 4/6 após 2h39 de jogo no England Club, em Londres.

Já Thiago Wild, melhor do País no ranking, buscou gigante virada sobre o britânico Paul Jubb, por 3 a 2 (1/6, 3/6, 7/6 (8/6), 6/4 e 7/5), em batalha de quatro horas.

Na 74ª posição do ranking e favorito diante do número 201 do mundo, Wild começou muito mal sua partida, perdendo os dois primeiros sets sem resistência, parciais de 6/1 (largou com 4 a 0 de desvantagem) e 6/3 (ficou com 3 a 0 contra).

Necessitando reagir, o brasileiro continuou fraquejando e viu o britânico abrir logo 2 a 0 no que poderia ser o set decisivo. Wild reagiu e buscou a igualdade, levando a parcial para o tie-break. Largou com 3 a 0, mas levou virada e teve de salvar um match point com 5/6. Com três pontos seguidos, respirou ao fechar com 8 a 6.

O quarto set foi do brasileiro com 6 a 4 após duas quebras. No set desempate, no qual controlar o nervosismo era necessário, valeu a maior experiência do brasileiro, apesar do susto no fim. Wild teve cinco match points com 5 a 3 e não fechou. Depois, bastava confirmar o saque para celebrar a vitória. Mas desperdiçou.

Wild teve 30 a 0 no saque para fechar o jogo no quinto set e não aproveitou, permitindo a quebra e o empate por 5 a 5. Jubb vibrou bastante, dando sinais de que ganharia moral para a reta final da partida. Mas o brasileiro mostrou concentração para devolver a quebra e fechar com 7 a 5 após 4 horas de batalha.