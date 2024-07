Internacional sonda Calebe, mas Fortaleza não tem interesse em negociá-lo no momento

O Internacional fez contato com o Fortaleza para sondar a contratação do meia Calebe. O jogador foi um pedido do técnico Eduardo Coudet para substituir Maurício, que foi para o Palmeiras, mas o Fortaleza descartou negociar o jogador.

O Diário do Nordeste apurou que o agente do jogador entrou em contato com o CEO do clube, Marcelo Paz, mas ouviu que o Fortaleza não tem interesse de negociar o jogador no momento.

Contrato

Em 2023, o Fortaleza comprou 50% dos direitos econômicos do atleta por R$ 6 milhões. O jogaro tem contrato com clube até o dia 31 de dezembro de 2026.

Lesões

O meia tem tido um ano difícil pelo Leão. Calebe é uma das referências técnicas do elenco e camisa 10, mas tem sido desfaque por lesões. São só 12 jogos, 419 minutos em campo 2 gols.

Em fevereiro, ele teve um estiramento muscular, passando 80 dias longe do gramado. Quando retornou, atuou 17 minutos contra o Grêmio, mas no jogo seguinte, contra o Galo, saiu por um desconforto e está em processo de fortalecimento muscular.