Vasco terá desfalque e retornos contra o Fortaleza na Série A; veja provável escalação

O Vasco não poderá contar com o zagueiro João Victor contra o Fortaleza pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão 2024. O jogador sofreu uma lesão no joelho direito e não terá condições de jogo nesta quarta-feira (3), em São Januário, palco da partida.

O meia-atacante Guilherme Estrella é dúvida para o jogo, já que deixou o jogo contra o Botafogo machucado. Ele foi reavaliado e liberado pelo departamento médico, mas ainda não há a certeza se ele será titular contra o Fortaleza ou se será substituído por Payet.

VEJA VÍDEO DO TREINO DO VASCO

Por outro lado, Mateus Carvalho e David retornam ao time após cumprir suspensão na partida contra o Botafogo. O time titular deve ser: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Estrella (Payet); Adson, David e Vegetti.

Vasco e Fortaleza entram em campo nesta quarta-feira (3), às 20h de Brasília, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a 14ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.