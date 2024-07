Ceará vence o Grêmio na Cidade Vozão pela estreia do Brasileirão Sub-17

O Ceará venceu o Grêmio por 3 a 2 na tarde da última quarta-feira (3), no estádio Franzé Moraes, na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE), em partida válida pela primeira rodada do Brasileirão Sub-17. Bortolucci (duas vezes) e Arthur Phillipe marcaram os gols da vitória.

Com um primeiro tempo de domínio, o Ceará chegou a abrir uma vantagem de três gols de diferença para o Grêmio ainda antes do intervalo. Bortolucci marcou aos dez e aos 39 minutos, enquanto Arthur Phillipe fez o seu gol aos 12 minutos.

Legenda: Ceará x Grêmio no Brasileirão Sub-17 2024 Foto: Gledson Jorge/Ceará SC

Na segunda etapa, já nos minutos finais, o Grêmio descontou com Gabriel Mec, aos 40 minutos do segundo tempo, e com Izaac, já nos acréscimos, aos 47 minutos. Na próxima rodada, o Vovô visita o Santos, enquanto o Grêmio recebe o Corinthians.