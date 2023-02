Ceará amplia trabalhos na categoria de base com campo sintético; veja benefícios

O Ceará ampliou os trabalhos nas categorias de base com a inauguração do campo sintético na Cidade Vozão, em Itaitinga. A estrutura foi entregue no fim de 2022 e trouxe benefícios ao processo de desenvolvimento de joias, como os atacantes Arthur Cabral e Artur Victor.

Dentre os pontos positivos, o espaço concentra as atividades no período chuvoso, quando os campos de grama natural ficam encharcados e precisam de maior período para drenagem da água.

Sandro Queiroz Executivo da base do Ceará “Através dele não vamos perder o quantitativo de treinos. Por exemplo, nesse período de quadra chuvosa com os campos de grama natural encharcados, a gente cancelava os treinamentos. Já no campo sintético, não precisamos cancelar. Podemos dividir o campo em até duas ou três partes e treinar com algumas categorias ao mesmo tempo".

Além desse ponto, há valorização no aspecto técnico, com trabalhos que busquem velocidade e a rápida tomada de decisões, em dinâmicas extraídas do campo sintético. A estrutura tem arquibancada, áreas técnicas com escadas de acessos para as equipes, além do paisagismo.