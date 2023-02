Ceará entra no top-10 de melhores categorias de base do Brasil; veja ranking

O Ceará está no Top-10 de melhores categorias de base do Brasil da temporada de 2023. Melhor do Nordeste, o Vovô aparece na 9ª posição do levantamento produzido pelo portal Da Base, especializado na categoria. No ranking histórico, é a primeira vez que o clube figura nessa colocação.

O documento é produzido desde 2016 e considera competições a partir do Sub-11. Ao todo, são mais de 200 campeonatos contabilizados, com 414 instituições listadas. No retrospecto, no entanto, é a 4ª vez que o time surge como o melhor da região, reconhecido pela revelação de novos jogadores.

Na análise final, obteve 771 pontos. “O Ceará soma grandes campanhas regionais, como Supercopa Natal, Copa Carpina, Copa Água Branca, Copa Seromo, Copa Terra do Sol e os Estaduais. Além disso, foi duas vezes vice-campeão da Copa do Nordeste, chegou às semifinais da última Copa do Brasil Sub-20 e faturou o Brasileirão de Aspirantes, sendo vice no ano seguinte”, indicou o dossiê.

No processo de lapidação de joias, o clube concentra as atividades na Cidade Vozão, em Itaitinga. Investindo mais em estrutura desde 2019, sob direção do executivo Sandro Queiroz, acelera o processo de integração alimentando o time principal e gerando receita em vendas milionárias como nos casos dos atacantes Arthur Cabral e Artur Victor.

O topo da lista é do Palmeiras, atual bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com 1.949 pontos. Ampliando o recorte nordestino, o Fortaleza é o 2º melhor da região, em 13º (673p), seguido por Sport, em 14º (654p), Vitória-BA, em 16º (506p), e Bahia, em 17º (481p).

Top-20 de melhores base do Brasil (da base)

Palmeiras-SP = 1.949 pontos Flamengo-RJ = 1.491 pontos Grêmio-RS = 1.415 pontos Fluminense-RJ = 1.316 pontos Internacional-RS = 1.119 pontos São Paulo-SP = 1.096 pontos Vasco da Gama-RJ = 989 pontos Cruzeiro-MG = 861 pontos Ceará-CE = 771 pontos Athletico-PR = 752 pontos Corinthians-SP = 705 pontos Atlético-MG = 691 pontos Fortaleza-CE = 673 pontos Sport-PE = 654 pontos Avaí-SC = 535 pontos Vitória-BA = 506 pontos Bahia-BA = 481 pontos Coritiba-PR = 442 pontos Santos-SP = 435 pontos Goiás-GO = 433 pontos