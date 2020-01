Revelado pelo Ceará, Artur Victor é anunciado pelo Bragantino

O Bragantino oficializou a contratação de Artur Victor, atleta cearense que pertencia ao Palmeiras e teve passagem pelas categorias de base do Ceará. Com a transferência do clube alviverdade para o time de Bragança Paulista, o Vovô terá lucro já que detém 30% dos direitos econômicos do jovem.

Aconteceu no início da tarde desta quarta (8) a divulgação de Artur Victor. Por meio de suas redes sociais, o Red Bull Bragantino afirmou que o jogador chega com contrato de cinco temporadas.

"Cola comigo, Artur. Cinco anos de contrato para o meu novo atacante e muita energia nessa caminhada que começa", escreveu o perfil do clube paulista.

A oferta do Bragantino ao Palmeiras havia sido de R$ 25 milhões. Com isso, o Vovô fatura cerca de R$ 7 milhões por ter 30% dos direitos econômicos do jogador.

Pelo Bahia, Artur Victor marcou 10 gols e deu três assistência em 2019 em 55 jogos.