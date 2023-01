Palmeiras x América-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023, principal torneio de categorias de base do Brasil, ocorre nesta quarta-feira (25). A partir de 15h30, Palmeiras e América-MG se enfrentam em busca do título no estádio Doutor Oswaldo Teixeira Duarte, mais conhecido como Estádio do Canindé, em São Paulo.

Em campo, dois clubes tentando o bicampeonato. Atual campeão, o Verdão chega em nova decisão defendendo o 100% de aproveitamento em oito jogos. O Coelho, que venceu em 1996, tenta ficar com a taça também de modo invicto.

Onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo dos canais da TV Globo e do SporTV.

Palpite

inter@

Escalações

Palmeiras | Aranha; Edney, Talisca, Henri e Ian; Léo, Pedro Lima e David Kauã; Vitinho, Kevin e Ruan Ribeiro. Técnico: Paulo Victor Gomes.

| Aranha; Edney, Talisca, Henri e Ian; Léo, Pedro Lima e David Kauã; Vitinho, Kevin e Ruan Ribeiro. Técnico: Paulo Victor Gomes. Ituano | Cássio; Samuel, Jonathan, Julio e Paulinho; Breno, Mateus Henrique e Theo; Adyson, Renato Marques e Luan Campos. Técnico: Mairon César.

Ficha técnica | Palmeiras x América-MG