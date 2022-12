Ceará domina premiação de Melhores da Base do futebol cearense; veja premiados

A Federação Cearense de Futebol (FCF) realizou a 4ª edição do prêmio “Melhores da Base”, que elege os destaques das categorias de base do Estado do Ceará. A premiação contempla atletas das categorias Sub-13 até Sub-20. O Ceará Sporting Club foi o clube com mais indicados na cerimônia.

O Vovô conquistou o Estadual em três modalidades: Sub-13, Sub-15 e Sub-17. O Sub-20 teve o Grêmio Recreativo Pague Menos como o campeão. Confira abaixo os jogadores listados no evento.

4ª edição do prêmio Melhores da Base

Goleiro menos vazado

Gustavo Alves (Sub-13 - Fortaleza) e Pedro Henrique (Sub-13 - Ceará)

Murilo de Lima (Sub-15 - Fortaleza) e Nicolas Rodrigues (Sub-15 - Ceará)

João Bezerra (Sub-17 - Ceará)

Bruno Guimarães (Sub-20 - Fortaleza)

Artilheiros

Nicolas Levi (Sub-13 -Ceará)

Caio Wesley (Sub-15 - Fortaleza)

Gustavo (Sub-17 - Rio Branco)

Pablo (Sub-20 - Ceará)

Comissão técnica Fair Play

Ceará - Sub-13

Estação - Sub-15

Fortaleza - Sub-17

Pague Menos - Sub-20

Cearense Sub-13

Pedro Henrique (Ceará), Klysnon Lima (Ceará), João Lucas (Fortaleza), Kleberson (Pague Menos), Gabriel Duque (Juazeiro), Alexandre (Juazeiro), Enzo Gabriel (Pague Menos), Mario Antônio (Anjos do Céu), Yarllei Martins (Fortaleza), João Paulo (Floresta) e Nicolas Levi (Ceará).

Cearense Sub-15

Murilo de Lima (Fortaleza), Kauã Rocha (Ceará), João Levi (Anjos do Céu), Victor Andrade (Floresta), Robert Rian (Pague Menos), Kauã Bezerra (Ceará), Natanael Lima (Estação), Israel Lima (Estação), Caio Wesley (Fortaleza), Brunno Langa (Fortaleza) e Pedro Miguel (Ceará).

Cearense Sub-17

João Bezerra (Ceará), Iarlen Silva (São Gerardo), Israel Adrian (Anjos do Céu), Gustavo Freire (Anjos do Céu), Carlos André (Ceará), Lauro Max (Horizonte), Gustavo Silva (Rio Branco), Landerson Costa (Fortaleza), Emerson Silva (Floresta), Renan Gomes (Ceará) e Paulo Roberto (Fortaleza).

Cearense Sub-20

Bruno Guimarães (Fortaleza), Pedro Jorge (Pague Menos), David (Ceará), Marcio Wesley (Pague Menos), Arthyrson (Floresta), Riquelmo Alves (Fortaleza), Carlos Renê (Pague Menos), Luan Lucas (Terra e Mar), Pablo Bezerra (Ceará), Breno Gonçalves (Pague Menos) e Breno Araújo (Fortaleza).