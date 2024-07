Ceará e Fortaleza estreiam no Brasileirão Sub-17; veja jogos e horários

Ceará e Fortaleza fazem suas estreias no Brasileirão Sub-17 nesta semana. O Vovô está no Grupo A da competição, enquanto o Leão faz parte do Grupo B do torneio. Os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para as quartas de final.

Nesta quarta-feira (3), às 15h, o Ceará recebe o Grêmio no estádio Franzé Morais, em Itaitinga (CE). Já o Fortaleza visita o Atlético-MG no estádio Gregorão, em Contagem (MG), nesta quinta-feira (4), às 15h.

Até o momento, apenas um jogo da competição foi disputado. Na última terça-feira (2), no CT Manoel Dresch, em Cuiabá (MT), o Cuiabá foi derrotado por 2 a 0 pelo Palmeiras. As duas equipes fazem parte do Grupo B da competição.