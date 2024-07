Ceará tem 15 jogadores do elenco com contratos próximos do fim; veja lista

O Ceará tem 15 jogadores no atual elenco com contratos próximos do encerramento. A situação é importante nesse momento com a abertura da janela de transferência, dia 10 de julho, e serve também para análise do plantel, com a avaliação de peças que podem renovar em 2024.

Restando seis meses para o encerramento da temporada, a legislação do futebol permite que cada atleta assine pré-contrato com outra agremiação e deixe a equipe atual sem custos ao fim do períodos. O goleiro Richard é um desses casos.

No setor da frente, os atacantes Aylon, Barceló e Facundo Castro também apresentam contratos até dezembro. A situação é a mesma das peças que chegaram via empréstimo: zagueiro Matheus Felipe (Athletico-PR); lateral-direito Raí Ramos (São Paulo); laterais-esquerdos Matheus Bahia (Bahia) e Paulo Victor (Internacional); além do volante De Lucca (Vasco).

Legenda: Raí Ramos pertence ao São Paulo e está emprestado ao elenco do Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

Em contrapartida, 15 nomes têm vínculos para o próximo ano. O jogador com o vínculo mais longevo em Porangabuçu é o volante Guilherme Castilho, que segue até dezembro de 2027. Na sequência tem o goleiro César e os zagueiros Yago e David Ricardo, ambos das categorias de base, além do atacante Saulo - todos com o contrato até 2026.

O Diário do Nordeste lista a situação contratual de todo o elenco à disposição do técnico Léo Condé.

Situação contratual do atual elenco do Ceará

GOL - Richard: até o fim de 2024

GOL - Bruno Ferreira: abril de 2025

GOL - Maycon Cleiton: até o fim de 2024

GOL - Fernando Miguel: até o fim de 2025

GOL - César: até o fim de 2026

Legenda: Richard é um dos destaques do elenco do Ceará e tem contrato até o fim da temporada Foto: divulgação / Ceará

ZAG - David Ricardo: até o fim de 2026

ZAG - Matheus Felipe: até o fim de 2024 (empréstimo do Athletico-PR)

ZAG - Ramon Menezes: até o fim de 2025

ZAG - Luiz Otávio: até o fim de 2024

ZAG - Yago: até o fim de 2026

Legenda: David Ricardo tem contrato até o fim de 2026 e recebe sondagens do futebol árabe Foto: Thiago Gadelha / SVM

LAD - Raí Ramos: até o fim de 2024 (empréstimo do São Paulo)

LAD - Rafael Ramos: até o fim de 2024

LAE - Matheus Bahia: até o fim de 2024 (empréstimo do Bahia)

LAE - Paulo Victor: até o fim de 2024 (empréstimo do Internacional)

Legenda: Guilherme Castilho tem o contrato mais longo no atual elenco do Ceará, até o fim de 2027 Foto: Stephan Eilert / Ceará

VOL - Guilherme Castilho: até o fim de 2027

VOL - Jean Irmer: até o fim de 2024

VOL - Richardson: até o fim de 2024

VOL - De Lucca: até o fim de 2024 (empréstimo do Vasco)

MEI - Recalde: até o fim de 2025

MEI - Lucas Mugni: até o fim de 2024

MEI - Lourenço: até o fim de 2025

Legenda: Erick Pulga tem vínculo com o Ceará até dezembro de 2025 Foto: Thiago Gadelha / SVM

ATA - Aylon: até o fim de 2024

ATA - Caio Rafael: até o fim de 2025

ATA - Daniel: até janeiro de 2025

ATA - Erick Pulga: até o fim de 2025

ATA - Barceló: até o fim de 2024

ATA - Facundo Castro: até o fim de 2024

ATA - Janderson: até o fim de 2025

ATA - João Victor: até o fim de 2025

ATA - Saulo: até o fim de 2026