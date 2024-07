Mauro Cezar usa passagem de Dorival pelo Ceará para criticar técnico: ‘não sei se está preparado’

O jornalista esportivo Mauro Cezar Pereira questionou se o técnico Dorival Júnior está preparado para a missão de treinador da Seleção Brasileira e relacionou essa dúvida com o fato do treinador ter comandado recentemente o Ceará.

“A expectativa é vencer sempre, sempre ganhar. Eu não sei se ele (Dorival) está preparado para isso. Gente, há pouco mais de dois anos o Dorival era o técnico do Ceará…”, questionou o jornalista após o empate do Brasil com a Colômbia, pela Copa América.

Legenda: Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Dorival Júnior comandou o Ceará na temporada 2022 em 18 partidas, conquistando 11 vitórias. Ele deixou o Vovô naquela temporada para comandar o Flamengo. Antes de ir para a Seleção Brasileira, Dorival ainda comandou o São Paulo.

Na Seleção Brasileira, Dorival Júnior disputou sete partidas, sendo três delas pela Copa América. O Brasil terminou a fase de grupos na segunda posição do Grupo D, com uma vitória e dois empates. A Seleção enfrenta o Uruguai nas quartas de final.