Análise: Apático, Brasil 'merece' ficar atrás da Colômbia e enfrentar o Uruguai nas quartas

Faltou futebol e coragem ao Brasil contra a Colômbia. Em uma atuação apática e decisões burocráticas do técnico Dorival Júnior, a Seleção Brasileira não fez mais do que merecer o empate contra a Colômbia em 1 a 1 no jogo que definia a liderança do Grupo D da Copa América.

Em nenhum momento o Brasil foi melhor que a Colômbia. A Seleção não conseguiu em nenhum momento pressionar em busca da vitória que daria a liderança e um adversário fraco nas quartas.

Com empatou, o Brasil enfrenta o Uruguai no sábado, e terá que jogar muito mais se quiser passar pela bem treinada e talentosa seleção celeste.

A verdade é que o Brasil teve o 2º tempo inteiro para buscar o gol da vitória e não teve competência (ou criatividade), não teve coragem. Nem os jogadores em campo, nem Dorival, que em nenhum momento ousou nas alterações para deixar o Brasil mais agressivo e ofensivo.

Só aos 40 do 2º tempo colocar Endrick em campo não ia resolver e o time praticamente não criou nada para vencer. Passou o jogo inteiro correndo atrás da Colômbia. E a seleção cafetera, mais organizada e mais bem treinada, perdeu as oportunidades de vencer.

Com o resultado, a Colômbia enfrenta o Panamá e o Brasil pega o Uruguai. A diferença de qualidade dos adversários é gigante e parece que o Brasil não se importou, pela falta de gana de buscar a vitória.

Agora vai ter que enfrentar a Celeste, que tem os talentosos De la Cruz, Valverde, Pelistri e Darwin Núñez.

E para piorar, sem Vinicius Junior, que levou um cartão amarelo bobo no começo do jogo.

Assim, o Brasil vai ter que jogar muito mais para superar o Uruguai. Se a lógica prevalecer, a Seleção Brasileira se despedirá da Copa América no sábado.