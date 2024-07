Santos tem retorno de Escobar e problema na zaga contra o Ceará; veja provável escalação

O Santos tem retornos e baixas para encarar o Ceará na próxima sexta-feira (5), às 19h, na Arena Castelão, pela 14ª rodada da Série B de 2024. Em preparação para o duelo, a delegação santista embarca para a capital cearense nesta quarta (3) e segue sob comando de Fábio Carille - alvo do Corinthians.

A última atividade no CT Rei Pelé foi no período da manhã. Segundo o ge, o zagueiro Joaquim sofreu entorse no joelho esquerdo durante o treino e foi cortado da partida. As demais baixas são o volante João Schmidt, suspenso, e o atacante Guilherme, que segue no departamento médico.

A novidade positiva é o retorno do lateral-esquerdo argentino Gonzalo Escobar, ex-Fortaleza. O atleta cumpriu suspensão contra a Chapecoense e agora fica à disposição, retomando essa posição.

A provável escalação do Santos contra o Ceará é: Gabriel Brazão; Aderlan, Gil, Jair e Gonzalo Escobar; Sandry, Diego Pituca e Giuliano; Weslley Patati, Furch e Otero - no esquema tático 4-3-3.

Na tabela de classificação, o Peixe é o vice-líder, com 22 pontos. O Vovô é o 9º colocado, com 19.