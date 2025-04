Quais as posições de Ceará e Fortaleza no Brasileirão? Veja a classificação após a 3ª rodada

Chegou ao fim a terceira rodada da Série A do Brasileirão 2025. O Ceará perdeu para o Juventude por 2 a 1, no sábado (12), no estádio Alfredo Jaconi, enquanto o Fortaleza empatou em 0 a 0 com o Internacional, no domingo (13), na Arena Castelão.

Com a derrota para o Juventude, o Ceará ocupa a oitava posição do Brasileirão, com quatro pontos conquistados em três rodadas. Já o Fortaleza, com o empate diante do Internacional, está na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com cinco pontos.

Flamengo | 7 pontos Palmeiras | 7 pontos Juventude | 6 pontos Vasco | 6 pontos Fluminense | 6 pontos Internacional | 5 pontos Fortaleza | 5 pontos Ceará | 4 pontos Corinthians | 4 pontos Botafogo | 4 pontos RB Bragantino | 4 pontos Cruzeiro | 4 pontos Grêmio | 3 pontos Bahia | 3 pontos São Paulo | 3 pontos Atlético-MG | 2 pontos Mirassol | 2 pontos Santos | 1 ponto Vitória | 1 ponto Sport | 1 ponto

Na quarta rodada, o Ceará enfrenta o Vasco, na Arena Castelão, nesta terça-feira (15), enquanto o Fortaleza enfrenta o Vitória, na próxima quarta-feira (16), em Salvador (BA).