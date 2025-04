Ceará: queda de desempenho no 2º tempo persiste e custa a primeira derrota no Brasileirão

O Ceará sofreu a primeira derrota no Brasileirão. Foi a 3ª partida do Alvinegro no Brasileirão. E a 3ª vez que o time saiu na frente no placar. Mas o Ceará voltou a ter uma queda de desempenho no 2º tempo, o que desta vez custou muito caro.

O Ceará sofreu 4 gols na Série A até aqui. E 3 deles foram nos acréscimos. Já tinha acontecido duas vezes contra o Bragantino (nos acréscimos do 1º tempo e outro nos acréscimos do 2º tempo) e aconteceu novamente contra o Juventude, sofrendo o empate em 1 a 1 aos 46 minutos da etapa inicial.

Até ali, o Ceará encaminhava uma vitória parcial por 1 a 0 para o intervalo, em belo gol de Aylon, que seria de grande valia e que faria com que a história do jogo fosse diferente.

No 2º tempo, porém, o time não conseguiu jogar - mais uma vez - e tomou a virada, castigando um Ceará que não consegue ser competitivo na etapa final das partidas, apresentando problemas para criar, para atacar, e também para defender e sustentar o resultado.

Os dois gols foram em falhas. Ambos pelo lado direito da defesa - o lateral Fabiano foi mal, e Lourenço foi outro que teve desempenho muito abaixo.

Nos 3 jogos que fez no Brasileirão, o Ceará saiu na frente e tomou sufoco no 2º tempo. Contra o Bragantino, deixou escapar a vitória e tomou o empate. Contra o Grêmio, ganhou o jogo, mas tomou um calor grande. Contra o Juventude, não teve jeito, acabou perdendo a partida.

Fica claro que o técnico Léo Condé, quando olha pro banco de reservas, ainda não tem peças que consigam manter ou melhorar o nível de quem está jogando. Muito por conta desta formatação, também, o time não mostra capacidade de sustentar os resultados.