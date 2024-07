Marinho treina normalmente no Fortaleza e aguarda liberação para retornar

O atacante Marinho está próximo de retornar ao Fortaleza. Ele treinou normalmente nesta segunda-feira (1), no Pici, e pode retornar após longo período ausente. Ele aguarda a liberação do departamento médico e da comissão técnica para voltar aos gramados.

Marinho estava em transição após estiramento muscular na coxa direita, lesão que o deixou fora desde o jogo contra o Vasco, pela Copa do Brasil, no dia 21 de maio, no empate em 3 a 3, em São Januário. Naquela partida, ele marcou um dos gols do time.

De lá pra cá, o jogador desfalcou o Tricolor de Aço em 11 jogos. Havia uma pequena chance dele ter retornado diante do Juventude, mas ainda não estava 100%. O Fortaleza volta a jogar no dia 3, na quarta-feira, às 20 horas contra o Vasco, pela Série A. O clube viaja nesta terça-feira (2), pela jogo em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Se não retornar diante do Gigante da Colina, Marinho deve voltar a ser opção no domingo (7), contra o Fluminense.

No ano

Marinho fez 26 jogos em 2024 pelo Leão. São 1261 minutos em campo, com 3 gols e duas assistências. São 13 jogos como titular na temporada.