Em fase ruim na série C, Ciel mostra otimismo no Ferroviário: 'espero que as coisas melhorem'

O Ferroviário vai enfrentar o Volta Redonda na próxima rodada da Série C do Brasileiro. O atacante Ciel projetou o duelo que será neste sábado (6), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

"Espero as melhores coisas. No nosso pensamento, nosso coração. A gente trabalhando firme e forte, concentrado. Vai ser um jogo muito difícil. Mas tenho certeza, pelo que o professor está trabalhando, podemos surpreender o adversário e conseguir um bom resultado em casa, diante do nosso torcedor", reforçou o atleta.

O Tubarão da Barra iniciou a venda de ingressos, com promoção. Além disso, mulheres e crianças até 12 anos entram gratuitamente. O jogador convoca a torcida para apoiar o time no estádio Presidente Vargas.

"A gente sabe que o torcedor é fundamental no estádio, para incentivar nossa equipe. Tenho certeza que o torcedor vai comparecer. Nessa reta final, precisamos muito do apoio de vocês", completou Ciel.

O time comandado por Paulinho Kobayashi está em 13º lugar na tabela, com 11 pontos. A equipe soma três vitórias, dois empates e seis derrotas na competição.