Ferroviário inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda; mulheres entram de graça

O Ferroviário convocou a torcida em busca de reencontrar a vitória na Série C do Brasileiro. O time comandado por Paulinho Kobayashi não vence há quarto partidas e, na 12ª rodada, terá o Volta Redonda pela frente. O Tubarão da Barra iniciou a venda de ingressos e abertura de check-ins para sócios. Além disso, crianças até 12 anos e mulheres não pagam.

Os sócios podem realizar check-in no site www.sociocoral.com.br. É possível adquirir ingressos online. Basta clicar aqui. A torcida também pode comparecer a alguma loja física para realizar a compra.

Ferroviário e Volta Redonda se enfrentam neste sábado (6), em jogo da Série C do Brasileiro. O duelo será às 17h (de Brasíilia), no Estádio Presidente Vargas.

VALORES E SETORES DISPONÍVEIS:

Arquibancada (Setor Laranja):

Ingresso Promocional: R$ 15 + 1kg de alimento

Inteira: R$ 30 / Meia: R$ 15

Cadeira (Setor Social):

Ingresso Promocional: R$ 60 + 1kg de alimento

Inteira: R$ 120 / Meia: R$ 60

Legenda: Ferroviário inicia venda de ingressos e check-in para jogo contra o Volta Redonda. Foto: Divulgação/Ferroviário



ONDE COMPRAR

LOJA DO FERROVIÁRIO BARRA

Vila Olímpica Elzir Cabral

Rua Dona Filó, 650

LOJA DO FERROVIÁRIO ALDEOTA

Shopping Aldeota – Piso L0

Av. Dom Luis, 500

SHOPPING PROHOSPITAL CENTRO

Rua Barão do Rio Branco, 1847

SHOPPING PROHOSPITAL MESSEJANA

Rua Manuel Castelo Branco, 399

SHOPPING PROHOSPITAL BEZERRA

Av. Bezerra de Menezes, 2275