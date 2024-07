Treinos do GP da Inglaterra na Fórmula 1 2024: veja horários e onde assistir

O GP da Inglaterra na Fórmula 1 2024 será disputado no próximo domingo (7) e os treinos terão início nesta sexta-feira (5). Três treinos livres e um treino classificatório serão realizados no Circuito de Silverstone, palco da corrida.

HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR AOS TREINOS

1º treino livre | Sexta (5), 8h30 | Bandsports e F1TV Pro

2º treino livre | Sexta (5), 12h | Bandsports e F1TV Pro

3º treino livre | Sábado (6), 7h30 | Bandsports e F1TV Pro

Treino classificatório | Sábado (6), 11h | Band, Bandsports e F1TV Pro

A corrida será disputada no domingo (7), às 11h, no Circuito de Silverstone, na Inglaterra. O último grande prêmio foi disputado na Áustria, no circuito Red Bull Ring, e teve como vencedor o inglês George Russell, da Mercedes.