Léo Condé comanda primeiro coletivo no Ceará e pode ter retornos contra o Santos

Léo Condé, técnico do Ceará, comandou o seu primeiro treino coletivo com o elenco do Vovô na tarde da última quarta-feira (4). O treinamento faz parte da preparação para a estreia do treinador, marcada para esta sexta-feira (5), contra o Santos, pela Série B.

Os jogadores participaram inicialmente de um aquecimento, seguido de um trabalho tático de movimentação ofensiva. Por fim, Léo Condé comandou o treino coletivo com os jogadores que estão à disposição para o jogo contra o Santos.

Para esta partida, o treinador pode contar com retornos importantes. O zagueiro Matheus Felipe volta a ficar à disposição após cumprir suspensão contra o Ituano. Richardson está sendo reavaliado após fascite plantar bilateral e tem chance de ser relacionado.

Legenda: Matheus Felipe durante treino do Ceará Foto: Gledson Jorge / Ceará SC

Por outro lado, Facundo Barceló (lesão muscular no adutor direito), Recalde (lesão muscular na panturrilha direita) e Daniel (lesão muscular no adutor direito) devem permanecer como desfalques para esta partida.

Na tarde desta quinta-feira (4), Léo Condé comanda o treino de apronto, finalizando a preparação do Ceará para a partida contra o Santos, marcada para a sexta-feira (5), às 19h, na Arena Castelão.