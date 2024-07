Árbitro detalha expulsão de Hércules em Vasco x Fortaleza; assista ao lance

A expulsão de Hércules na partida entre Vasco e Fortaleza, pela Série A do Brasileirão 2024, foi detalhada em súmula pelo árbitro Matheus Candançan. O jogo foi disputado na última quarta-feira (3), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

“Expulso por dar uma entrada nas pernas de seu adversário de número 28, senhor Adson Ferreira Soares, com intensidade alta e uso de força excessiva na disputa de bola”, disse o árbitro na súmula da partida, disponibilizada pela CBF.

O lance aconteceu aos 39 minutos do primeiro tempo. O Fortaleza, portanto, jogou a maior parte do confronto com um jogador a menos e acabou sendo derrotado por 2 a 0 para o Vasco, encerrando uma sequência de quatro jogos invicto na Série A do Brasileirão.

Hércules, por sua vez, será desfalque no time de Juan Pablo Vojvoda no próximo compromisso do clube na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. No domingo (7), o Leão recebe o Fluminense na Arena Castelão, às 16h.

