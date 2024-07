Análise: Expulsão atrapalhou, mas Fortaleza fez um jogo abaixo contra o Vasco

A derrota do Fortaleza para o Vasco por 2 a 0 em São Januário pela 14ª rodada da Série A foi justa. A equipe tricolor não repetiu as atuações anteriores e, vulnerável na defesa e produzindo pouco no ataque, acabou derrotada após uma boa sequência de resultados.

A expulsão de Hércules aos 39 do 1º tempo atrapalhou, mas antes disso o Vasco já era superior e exigia defesas importantes de João Ricardo.

O gol sofrido logo depois, aos 47, complicou a missão de reagir na 2ª etapa, e o gol sofrido aos 17 deixou a tarefa quase impossível.

Não deu certo

A verdade é que a estratégia de Vojvoda não funcionou. Ele povoou o meio campo com Hércules, Pedro Augusto, Lucas Sasha e Pochettino, deixando apenas Lucero e Breno Lopes na frente.

A equipe não conseguiu segurar as investidas do Vasco mesmo com o meio campo povoado. E na frente, faltou velocidade com apenas dois atacantes.

E lá atrás, Tinga e Pacheco não conseguiram evitar os cruzamentos para Vegetti e as jogadas pelas pontas de David. Brítez e Titi também não foram bem no jogo aéreo.

Sem Hércules expulso, o Vojvoda tentou mudar a estratégia com as entradas de Rossetto, Kauan, Felipe Jonatan, Marinho e Kayzer, mas com um a menos a equipe pouco pôde fazer.

A campanha na Série A é boa e o importante é estar entre os 10 primeiros, perto do G6 - zona de Libertadores. Agora é tentar se recuperar na Série A diante do Fluminense no Castelão, onde o Leão é muito forte, e terá mais opções, com o retorno de Pikachu.