Vojvoda lamenta derrota do Fortaleza para o Vasco: ‘a expulsão foi determinante’

O Fortaleza perdeu para o Vasco por 2 a 0, nesta quarta-feira (3), em São Januário/RJ, e encerrou a sequência invicta de quatro jogos na Série A de 2024. O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda lamentou a situação e ressaltou que a expulsão do volante Hércules foi determinante para o placar.

"Em uma competição tão igualada como o Brasileirão, com dois times competindo 11 contra 11, não é o mesmo com um homem a menos. Acho que a expulsão foi determinante, mas também nós cometemos um erro de posicionamento tático faltando tão pouco tempo para o fim do 1º tempo, e o Vasco conseguiu abrir o placar com o nosso posicionamento. No 2º tempo, tentamos sustentar esse placar para ter possibilidade, mas sofremos um gol de bola parada que fechou a partida". Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

Em campo, Hércules foi expulso aos 39 minutos do 1º tempo. Ainda na etapa inicial, o Vasco abriu o placar com o meia Matheus Carvalho e depois ampliou com o centroavante Vegetti, em escanteio. O resultado manteve tabu histórico negativo: o Leão nunca venceu o Cruz-Maltino em São Januário.

"Uma coincidência negativa (o tabu) porque considero que a partida na Copa do Brasil, em Fortaleza, nós fomos superiores, e aqui (em São Januário), empatamos em 3 a 3 com um bom jogo e perdendo nos pênaltis. Aqui, nos primeiros minutos, o Vasco foi o que esperamos, mas depois que passaram os minutos, abriram mais espaços. Só que a expulsão complicou a gente, o Vasco conseguiu três pontos desse jeito. Vamos vir a esse campo e vamos fazer as coisas para ganhar jogos. São campos difíceis, um campeonato muito igualado para jogar com um homem a menos", complementou.

Na classificação, o Fortaleza caiu para a 9ª posição, com 20 pontos. O Vasco é o 14º, com 14. O próximo compromisso tricolor é domingo (7), às 16h, contra o Fluminense, na Arena Castelão.

