Não foi dessa vez que o Fortaleza encerrou o tabu de nunca ter vencido o Vasco em São Januário. Ao contrário disso, o Tricolor perdeu por 2 a 0 e viu chegar ao fim a sequência de quatro jogos de invencibilidade.

O 1º tempo foi de uma atuação ruim do Fortaleza contra o Cruz-Maltino, que com merecimento, foi ao intervalo vencendo por 1 a 0. O time da casa controlou as ações, teve muito mais volume de jogo e criou as principais chances.

A expulsão de Hércules complicou demais para o time de Vojvoda, que passou por mais dificuldades no 2º tempo. Sem conseguir reagir para agredir, tomou o 2 a 0 num ponto fraco já bem conhecido: a bola aérea.

8 dos últimos 11 gols sofridos pelo Fortaleza foram em jogadas de bola aérea, evidenciando um ponto que precisa ser urgentemente corrigido.

Pior que nunca ter vencido o Vasco em São Januário é que o Fortaleza nunca fez um gol sequer contra o Cruz-Maltino jogando no Rio de Janeiro, em partidas válidas pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Eliminação na Copa do Brasil. Derrota no Campeonato Brasileiro. Tabu mantido.

A sina do Fortaleza contra o Vasco continua.