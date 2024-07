Tinga lamenta revés do Leão com um jogador a menos: 'Dificulta, a maioria das derrotas foi assim'

O Fortaleza foi derrotado pelo Vasco por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (3), em São Januário, pela 14ª rodada da Série A. O Leão teve um jogador expulso aos 38 do 1º tempo, quando Hércules levou o vermelho após falta em Adson.

Ao fim da partida, o capitão Tinga lamentou a derrota e mais uma expulsão. Ele destacou que a maioria das derrotas do Leão foi quando teve um jogador a menos.

"No começo de jogo a gente teve oportunidades também. Onze contra onze é dificil ganhar da gente. E a maioria das derrotas foi com um jogador a menos. Dificulta, pois o Campeonato Brasileiro é de muita intensidade, é difícil controlar o adversário".

Lance do gol

Tinga também reclamou do gol validado do Vasco no 1º tempo. O Leão alegou falta em Pochettino no começo do lance.

"A meu ver foi falta. Acontecerão discussões se sim, se não, não adianta. O VAR analisou durante o gol, rápido. E seria maravilhoso se fosse assim em todos os lances".

Recuperação

Sobre a sequência, Tinga espera que o Leão consiga uma reação, já contra o Fluminense, no domingo, às 16 horas, pela 15ª rodada da Série A do Brasileiro.

"Corremos dobrado com um a menos e agora é recuperar. Contamos com o apoio do nosso torcedor, sabemos da nossa força em casa e esperamos conseguir os 3 pontos".