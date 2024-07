CBF determina que clubes brasileiros não poderão usar contratações na abertura da janela; entenda

Muitos clubes brasileiros estão na expectativa para utilizarem seus reforços para o restante da temporada. Porém, vão ter que esperar mais um pouco. Os reforços vão estar autorizados a entrar em campo apenas a partir de 13 de julho, na 17ª rodada do Brasileirão. O motivo para isso é que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) padronizou as inscrições de novos atletas, que serão registrados oficialmente apenas no dia 11 de julho. Período de transferências abre oficialmente no dia 10 de julho.

Para prezar pela isonomia e evitar o desequilíbrio, a CBF padronizou as inscrições para depois desta rodada (16ª). A partir do próximo final de semana, então, os clubes da Série A poderão colocar as contratações em campo, pelo menos três dias depois da reabertura oficial da janela de transferências.

Clubes vão ter que esperar

A determinação na CBF faz sentido porque no dia 10 (quarta-feira), o Grêmio enfrenta o Cruzeiro, enquanto o Vasco recebe o Corinthians, em São Januário. Portanto, estes clubes seriam "lesados" pelo regulamento, sem poder utilizar os contratados.

Teoricamente, as equipes que atuam no dia 11 (quinta) — Athletico-PR x Bahia; Palmeiras x Atlético-GO; Criciúma x Fluminense; Flamengo x Fortaleza; Atlético-MG x São Paulo; Vitória x Botafogo — seriam beneficiados e poderiam usar seus novos reforços.