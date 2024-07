Ceará atrasa pagamento por Saulo Mineiro a time japonês e sofre novo transfer ban da Fifa

O Ceará recebeu outro transfer Ban da Fifa. O Alvinegro atrasou pagamento da segunda parcela da compra do atacante Saulo Mineiro ao Yokohama Marinos, do Japão. Com a determinação da Fifa, o clube está proibido pela entidade de contratar na próxima janela de transferências, que abre no dia 10 de julho.

O Alvinegro comprou 80% dos direitos federativos do jogador pelo valor de 600 mil dólares. O valor deveria seria pago em três parcelas.

O Vovô já havia sido punido na janela anterior ao atrasar a primeira parcela do pagamento, mas pagou e o transfer ban caiu. Assim, o clube pode realizar duas contratações no último dia daquela janela, mas não o número de reforços pretendido pelo treinador Vágnr Mancini à época.

Em contato com o Sistema Verdes Mares, o diretor jurídico do Ceará, Fred Bandeira, informou que o Ceará já está ciente do transfer ban e que será resolvido até a abertura da janela de transferências.