Por transfer ban, Mancini revela que Ceará perdeu reforços: 'tínhamos cinco, seis atletas alinhados'

Em entrevista exclusiva ao Jogada 1º Tempo desta segunda-feira (29), o técnico Vagner Mancini explicou o quanto o transfer ban atrapalhou o planejamento de reforços para o Ceará na última janela de transferências. O treinador alvinegro revelou que pelo menos cinco ou seis atletas estavam alinhados com o Vovô, mas as negociações não avançaram pela falta de tempo hábil na liberação da punição dada pela Fifa.

'O transfer ban nos atrapalhou nessa janela. Nós já tínhamos cinco, seis atletas alinhados. E aí o mercado vai chegando perto do fim. O atleta que está sendo contactado, ele tem outras opções de mercado. E ele começa a dizer: ó, não consigo mais esperar. Tem os empresários, os representantes... Vagner Mancini Técnico do Ceará

"Mas a gente sofreu um pouco nessa janela. Quando foi feito o pagamento, nós tínhamos pouco mais de 24 horas. Nós conseguimos ainda a vinda do Maycon, a do Patrick, mas nós não conseguimos abastecer todas as nossas fragilidades, que todas as equipes têm. Aí entra o papel do treinador como gestor. Tenho que chamar os jogadores, explicar, para que você tenha o andamento do dia. Se eu estou vendo que faltam algumas peças, o atleta em campo também sabe", completou o treinador.

O Ceará foi punido pela Fifa após atrasar pagamento de uma parcela da compra dos direitos econômicos do atacante Saulo Mineiro. O Yokohama entrou com recurso para cobrar a dívida na Fifa, que aplicou a punição ao clube. Mancini relembra a queda de divisão do Alvinegro e a limitação de recursos.

"A gente entende a situação do clube. Um clube que cai de divisão que tem um orçamento cortado para 1/3. Então, é natural que existam problemas. E eu estou aqui para ajudar a solucionar. E quando aceitei a proposta do Ceará, até falei para o João Paulo que eu estava vindo para cá para também ajudar na parte financeira. Não tenho formação, mas tenho que arrumar o time dentro de campo para que entre receita adequada. Daqui a pouco a gente vende jogador, e a gente já tem uma folga. Então, o treinador também tem que estar ligado na parte financeiro do clube. O jogar bem e conquistar partidas significa entrada de dinheiro no clube.

O Ceará entra em campo nesta segunda-feira (29), quando enfrenta o Mirassol em jogo da segunda rodada da Série B do Brasileiro. A equipe vai em busca da primeira vitória fora de casa pela segundona após 13 jogos. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.

