Diante do Mirassol, Ceará tenta voltar a vencer fora de casa pela Série B

O Ceará busca voltar a vencer na Série B do Brasileiro fora de casa. A equipe encerrou a edição de 2023 do torneio com 13 partidas seguidas sem vitórias como visitante. Diante do Mirassol, em jogo válido pela segunda rodada do torneio de 2024, a equipe vai tentar quebrar a sequência.

No entanto, a última vitória do Alvinegro fora de casa pelo torneio nacional ocorreu na 11ª rodada da competição, quando superou o Atlético-GO por 3 a 0, no estádio Antônio Accioly, em junho do ano passado. Depois, a equipe acumulou sete empates e seis derrotas.

Sob comando do técnico Vagner Mancini, que está no clube desde agosto de 2023, foram seis partidas como visitante: quatro derrotas e dois empates. Em 2024, o treinador teve apenas uma derrota nos domínios adversários. O resultado negativo ocorreu no jogo contra o Sport, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Além disso, o time venceu o Treze-PB, a Juazeirense e empatou com o Náutico, mas pelo torneio regional.

O Ceará volta a campo no dia 29 de abril, segunda-feira, quando encara o Mirassol em jogo da segunda rodada da Série B. O duelo será às 19h30 (de Brasília), no Estádio Campo Maia.

CEARÁ FORA DE CASA NA SÉRIE B - 2023

*Sequência de jogos sem vitórias fora de casa

13ª rodada - Sampaio Corrêa 1 - 1 Ceará

15ª rodada - Sport 2 - 0 Ceará

17ª rodada - Mirassol 1 - 1 Ceará

19ª rodada - Juventude 1 - 0 Ceará

21ª rodada - Guarani 0 - 0 Ceará

23ª rodada - Vitória 1 - 0 Ceará

25ª rodada - Tombense 2 - 2 Ceará

28ª rodada - Novorizontino 4 - 1 Ceará

29ª rodada - Chapecoense 1 - 1 Ceará

31ª rodada - CRB 2 - 0 Ceará

33ª rodada - Avaí 1 - 1 Ceará

35ª rodada - Botafogo-SP 2 - 2 Ceará

37ª rodada - Vila Nova 3 - 1 Ceará