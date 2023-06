Atlético-GO x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Longe do seu torcedor, o Ceará enfrenta o Atlético-GO, às 21h30, nesta terça-feira (6), pela 11ª rodada da Série B. O Alvinegro tenta mais uma sequência positiva para se aproximar do G4. O duelo acontece no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás.

O Vozão venceu a Chapecoense por 2 a 0 na última rodada, dentro de casa. A vitória deixou a equipe de Barroca na 8ª posição com 16 pontos somados em cinco vitórias, um empate e quatro derrotas. O treinador tem sete desfalques e dois retornos para encarar o Dragão.

Colado na tabela, vem o Atlético-GO, na 9ª colocação, vindo de quatro jogos sem vitória. A sequência negativa é de duas derrotas e dois empates. Na 10ª rodada, o rubro-negro perdeu para o Criciúma por 3 a 0, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio e YouTube da Verdinha FM 92.5, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

DESFALQUES E RETORNOS

O treinador Eduardo Barroca tem sete desfalques entre suspensos e lesionados para a partida. Expulso contra a Chape, Caíque Gonçalves puxa as ausências, que conta com Danilo Barcelos, Richardson e William Maranhão que cumprem suspensão automática.

Legenda: Richardson tomou o terceiro cartão amarelo contra a Chapecoense e cumpre suspensão diante do Atlético-GO Foto: Kid Júnior / SVM

Já a lista do departamento médico tem três jogadores que ainda não reúnem condições de jogo. O zagueiro Luiz Otávio trata lesão na posterior da coxa direita e não embarcou para Goiânia. O lateral-esquerdo William Formiga segue na fisioterapia com entorse no joelho, enquanto Michel Macêdo começou o período de transição.

Apesar das sete ausências, Barroca tem à disposição os zagueiros Gabriel Lacerda e Tiago Pagnussat, que cumpriram suspensão contra a Chapecoense. O Xerife Alvinegro, inclusive, tratava de lesão na panturrilha, mas já se recuperou e embarcou para o confronto.

Do lado rubro-negro, Alberto Valetim tem retornos na zaga e apenas um desfalque. Na defesa, o treinador deve promover as entradas de Emerson Santos e Heron, este, volta após cumprir suspensão automática. A ausência será do lateral-direito Rodrigo Soares, que trata lesão na coxa.

DOMINGO DE REAPRESENTAÇÃO 🔥



É hora de voltar as atenções para o jogo de terça-feira (06), contra o Ceará.#DragãoDoBrasil no @brasileiraob 🇹🇹#Dragão2023 #SérieB pic.twitter.com/lhgYYmP5df — Atlético Goianiense (@ACGOficial) June 4, 2023

ATAQUE ALVINEGRO

Ao contrário dos desfalques na defesa, Barroca não tem ausências entre os atacantes. Nesta Série B, o time alvinegro fez 11 gols em 10 partidas disputadas. Os destaques ficam para Erick e Vitor Gabriel, com três tentos assinalados na competição, cada. Logo atrás vem Nícolas e Vitor Gabriel, com dois gols.

RETROSPECTO FORA DE CASA

Dos 16 pontos somados na Série B, o Ceará conquistou 10 fora de casa. Até aqui foram três vitórias, um empate e uma derrota atuando longe da capital cearense, o terceiro melhor mandante da competição. A última sequência positiva do time foi com triunfos sobre Criciúma e Londrina, no Sul do Brasil.

Além dessas duas equipes, o Alvinegro venceu o ABC, na estreia de Eduardo Barroca no comando do time. O único empate na Série B, que veio fora de casa, foi o 0 a 0, diante da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli.

HISTÓRICO DO CONFRONTO

O duelo no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, será o 22º da história entre as equipes. Nesse histórico, o Atlético-GO leva vantagem com oito vitórias, contra cinco triunfos do Ceará, além de oito empates.

O Dragão já recebeu o Alvinegro em 11 partidas em Goiânia e também está à frente nesse quesito. Até aqui, o time goiano venceu cinco vezes quando foi mandante, contra três vitórias do time de Porangabuçu e três empates. O último duelo foi pela 33ª rodada do Brasileirão Série A do ano passado, quando o Atlético-GO venceu por 1 a 0.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-GO: Ronaldo; Renan Silva, Emerson Santos, Heron e Jefferson; Renato, Bruno Tubarão e Shaylon; Kelvin, Gustavo Coutinho e Luiz Fernando. Técnico: Alberto Valetim.

Ceará: Richard; Warley, Gabriel Lacerda, Léo Santos e David Ricardo; Arthur Rezende, Guilherme Castilho, Jean Carlos e Chay; Erick e Nícolas. Técnico: Eduardo Barroca.

FICHA TÉCNICA | ATLÉTICO-GO X CEARÁ

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia-GO

Data: 06/06/23 (terça-feira)

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistente 1: Anderson José de Moraes Coelho (SP)

Assistente 2: Daniel Luís Marques (SP)

4º árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)

Var: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)