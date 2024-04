Ceará intensifica preparação para duelo contra o Mirassol pela 2ª rodada da Série B

O Ceará segue a preparação para o jogo da segunda rodada da Série B do Brasileiro. A equipe comandada por Vagner Mancini participou da terceira atividade da semana com foco na partida contra o Mirassol, em São Paulo. Outro treinamento será realizado nesta quinta-feira (25).

A primeira parte do treinamento ocorreu com uma ativação na academia. Depois, o grupo realizou um aquecimento no campo. Em seguida, os jogadores participaram de um treino coletivo orientado pelo treinador.

O atacante Saulo Mineiro ainda é dúvida para o duelo contra o time paulista. O jogador apresentou um problema muscular na coxa direita no jogo contra o Goiás.

O Alvinegro embarca para São Paulo no sábado. O duelo contra o Mirassol será apenas na segunda-feira (29). As equipes se enfrentam no Estádio José Maria Campos, a partir das 19h30 (de Brasília).