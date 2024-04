Análise: Sem Saulo, qual deve ser a formação de ataque do Ceará contra o Mirassol?

O Ceará deve ter o desfalque importante do atacante Saulo Mineiro para o jogo contra o Mirassol, na segunda-feira, às 19h30, pela 2ª rodada da Série B. O atacante teve um problema muscular na coxa direita na estreia no último sábado contra o Goiás e não tem treinado com bola com o restante do elenco, mas feito dois turnos de tratamento junto ao departamento médico do Vovô. Se o atacante não for relacionado e não jogar, qual deve ser o ataque do Ceará para a partida?

O técnico Vágner Mancini tem pelo menos 3 combinações diferentes para o ataque, com Aylon, Recalde ou Barceló disputando a vaga.

Veja combinações para o ataque do Vovô contra o Mirassol:



1) Com Aylon

Aylon começou a temporada como atacante centralizado no Ceará. Ele foi titular com Mancini assim em alguns jogos e só foi utilizado nas pontas na reta final do Cearense. Caso ele seja deslocado para a referência, Janderson seria deslocado para a ponta.

Legenda: Aylon na referência e Janderson em uma das pontas são combinações para o ataque do Ceará sem Saulo Mineiro Foto: Arte / lineup11

2) Com Recalde

No jogo contra o Goiás, quando Saulo saiu, Recalde entrou no lugar dele e fez a função de centroavante. O paraguaio é forte, tem presença de área e bom cabeceio e pode ser a carta na 'manga' de Mancini. Assim, Pulga e Aylon seriam mantidos nas pontas.

Legenda: Recalde na referência é uma das opções de mancini para o ataque do Ceará Foto: Arte / lineup11

3) Com Barceló

Caso Mancini não sinta segurança em Janderson para iniciar o jogo, ele tem outra opção. Manter Aylon na ponta e escalar Barceló na referência do ataque. O uruguaio fez poucas partidas pelo Vovô como titular, mas foi muito importante na vitória contra o Ferroviário no PV na semifinal ao marcar o gol da vitória por 3 a 2.