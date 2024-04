Antes de enfrentar o Ceará, Mirassol perde na estreia da Série B e acumula quatro derrotas seguidas

O Mirassol, próximo adversário do Ceará na Série B do Brasileirão, perdeu por 3 a 1 para o Brusque na sua estreia na competição, na última terça-feira (23). Com o resultado, a equipe paulista acumula quatro derrotas consecutivas na temporada.

ÚLTIMOS JOGOS DO MIRASSOL

Palmeiras 3-1 Mirassol | Campeonato Paulista | 24/02

Portuguesa 1-0 Mirassol | Campeonato Paulista | 02/03

Mirassol 0-2 São Bernardo | Campeonato Paulista | 10/03

Brusque 3-1 Mirassol | Campeonato Paulista | 23/04

O início da sequência de derrotas aconteceu ainda no Campeonato Paulista. Foram três derrotas nas últimas três partidas da fase de grupos da competição. O time terminou na quarta e última colocação do Grupo C, com 14 pontos em 12 jogos.

TEMPORADA DO MIRASSOL

O desempenho do Mirassol na temporada 2024 tem mais derrotas do que vitórias. Ao todo, são 13 partidas disputadas, com três vitórias, cinco empates e cinco derrotas. São 18 gols marcados e 20 gols sofridos ao longo da temporada.

Mirassol e Ceará entram em campo na próxima segunda-feira (29), às 19h30, no estádio Municipal de Mirassol, em Mirassol (SP), pela segunda rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.