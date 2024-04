Coordenador técnico de futebol do Ceará, João Paulo Sanches | CearáCast

O CearáCast desta semana bateu um papo com coordenador técnico de futebol do Ceará, João Paulo Sanches. O profissional do Vozão avaliou o planejamento feito pela comissão técnica de Mancini e a projeção para o elenco formado. O episódio conta com apresentação de Samuel Conrado e participação do jornalista Daniel Farias.

O título do Campeonato Cearense deu ainda mais confiança para o Ceará iniciar a sua trajetória na Série B. Sanches avaliou a pressão sobre o atacante Erick Pulga e as sondagens feitas por outras equipes aos atletas do Alvinegro de Porangabuçu.

O CearáCast vai ao ar toda quinta-feira, às 20h34, na TV Diário.

