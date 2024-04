Mirassol x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará entra em campo nesta segunda-feira (29) em busca da 1ª vitória na Série B do Brasileiro. Depois da estreia com um empate em 1 a 1 com o Goiás no Castelão, o Vovô visita o Mirassol, às 19h30, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

Como chega o Vozão

O Vozão teve 13 dias de intervalo desde a estreia como preparação, mas perdeu dois jogadores por lesão: a dupla de ataque Erick Pulga e Saulo.

Saulo está com um problema muscular na posterior da coxa direita e vem fazendo tratamento intensivo desde segunda-feira (22). A situação de Pulga preocupa e, segundo apuração do Diário do Nordeste, a lesão pode tirar o jogador de outras partidas. O Boletim Médico do clube deve esclarecer a situação do atleta em breve.

Mancini tem muitas opções para substituir a dupla, mas a tendência é que Recalde seja o centroavante e Janderson jogue na ponta-esquerda. Os recém contratados, Maycon Cleiton e De Lucca, viajaram e já podem fazer suas respectivas estreias.

Legenda: Erick Pulga se lesionou na estreia contra o Goiás e será desfalque contra o Mirassol Foto: Ismael Soares / SVM

O lateral-esquerdo Matheus Bahia afirmou que o Ceará precisa manter o modelo de jogo, mesmo atuando fora de casa.

"Acredito que precisamos ter precauções, sim, mas não mudar o nosso modelo de jogo, a forma como a gente vem jogando, com a agressividade que a gente vem tendo. É claro que a gente precisa melhorar em alguns aspectos, mas acho que foi produtivo o que fizemos no primeiro jogo e vamos continuar com o que a gente vem fazendo”, afirmou.

O Mirassol estreou com derrota fora de casa por 3 a 1 para o Brusque e tenta a reabilitação. O técnico Mozart não terá nenhum desfalque por contusão ou suspensão, mas pode fazer mudanças entre os 11 titulares.

“Temos que fazer uma final dentro da nossa casa, temos que nos mobilizar. Temos que entender que o campeonato começou. Temos que aumentar o nível de concentração e ter mais atitude”, disse o treinador.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Mirassol

Alex Muralha; Lucas Ramon, Lucas Gazal, Luiz Otávio e Artur; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim;

Dellatorre e Diego Gonçalves. Técnico: Mozart.

Ceará

Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Lucas Mugni, Richardson, Lourenço;

Janderson, Aylon e Recalde. Técnico: Vagner Mancini.