Fifa suspende transfer ban e Ceará pode contratar jogadores até sexta-feira (19)

A Fifa retirou nesta quinta-feira (18), o transfer ban que tinha imposto ao Ceará por falta de pagamento ao Yokohama-JAP, e o clube pode contratar e registrar novos jogadores até o fim desta sexta-feira (19), último dia da janela de transferências.

O Ceará havia pago na última terça-feira a primeira parcela da compra do atacante Saulo Mineiro, que estava atrasada e originou um transfer ban aplicado ao clube, com o intuito de se livrar da punição. Ao quitar parte do débito que possui com o Yokohama-JAP, o Vovô comunicou à Fifa sobre a regularização e pediu, com urgência, a derrubada do veto, e foi atendido.

Reforços engatilhados

O Ceará já tinha reforços engatilhados para registrá-los assim que o transfer ban da Fifa caísse. Assim, a tendência é que o Alvinegro anuncie contratações visando a Série B do Brasileiro e registre-os no BID da CBF até às 19 horas desta sexta-feira (19).