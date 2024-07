Fortaleza tem quatro jogadores na seleção da 13ª rodada do Brasileirão; confira

Quatro jogadores do Fortaleza estão na seleção da 13ª rodada do Brasileirão. O resultado da votação popular foi divulgado nesta terça-feira (2), nas redes sociais da competição. É a equipe com mais jogadores escolhidos ao lado do Flamengo.

O atacante Lucero, o meia Pochettino, o volante Hércules e o Lateral Felipe Jonatan foram os escolhidos do Tricolor do Pici. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda vem de uma sequência de quatro jogos sem derrotas, sendo três vitórias. A última ocorreu diante do Juventude, por 2 a 1, em casa. Veja calendário dos jogos de julho.

Além do Leão, Flamengo (4), Palmeiras (1), Botafogo (1) e Atlético-GO (1) também tiveram jogadores escolhidos entre os melhores da rodada. Veja a seleção completa abaixo:

Gol - Ronaldo (Atlético-GO)

Laterais - Wesley (Flamengo) e Felipe Jonatan (Fortaleza)

Zagueiros - Bastos (Botafogo) e Fabrício Bruno (Flamengo)

Volantes - Gerson (Flamengo) e Hércules (Fortaleza)

Meias - Raphael Veiga (Palmeiras) e Pochettino (Fortaleza)

Atacantes - Pedro (Flamengo) e Lucero (Fortaleza)

O Tricolor do Pici volta a campo nesta quarta-feira (3), quando enfrenta o Vasco em jogo da 14ª rodada do Brasileirão. As equipes duelam a partir das 20h (de Brasília), no Estádio São Januário