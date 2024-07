Ceará tem interesse na contratação do atacante Guilherme Pato, destaque na Série C

O Ceará está interessado na contratação do atacante Guilherme Pato, do Figueirense. De acordo com apuração do Diário do Nordeste, o clube cearense fez uma consulta pelo atleta de 23 anos, mas enfrenta a concorrência de equipes da Série A e times da Série B.

Apesar da consulta junto ao staff do atleta, o Ceará não apresentou, até o momento, nenhuma proposta oficial pela contratação de Guilherme Pato. Atualmente, o clube está impedido de registrar novos atletas por conta de um transfer ban.

Guilherme Pato, de 23 anos, é um dos destaques do Figueirense na atual temporada. Em 2024, ele soma seis gols e quatro assistências, em 24 jogos disputados. Na Série C do Brasileirão 2024, são três gols e três assistências em 11 jogos, todos como titular.

O jogador atua principalmente pelo lado direito do ataque. O Ceará conta atualmente com dez atacantes no elenco: Aylon, Caio Rafael, Daniel, Erick Pulga, Facundo Barceló, Facundo Castro, Janderson, João Victor, Kaíque e Saulo Mineiro.