Flamengo, Fluminense e Vasco: veja histórico do Fortaleza de Vojvoda contra trio carioca na Série A

O Fortaleza terá pela frente três dos quatro grandes times do Rio de Janeiro na Série A do Brasileiro: Vasco, Fluminense e Flamengo, respectivamente. Dois desses jogos fora de casa. Desde que chegou ao comando do Tricolor do Pici, em 2021, o técnico Juan Pablo Vojvoda acumula cinco vitórias em 14 partidas contra essas equipes no torneio nacional. O Rubro-Negro, no entanto, foi o adversário que mais venceu o Leão.

Vasco

Próximo adversário do Tricolor, o Vasco é o primeiro time fora da zona de rebaixamento na Série A de 2024. A equipe comandada por Rafael Paiva tem 11 pontos somados, numa campanha com três vitórias, dois empates e oito derrotas. As equipes se enfrentaram duas vezes desde a chegada de Vojvoda no Tricolor do Pici, já que o time carioca estava na Série B em 2021 e 2022.

Em 2023, quando a equipe retornou para a divisão de elite do futebol, foi uma vitória para cada lado na Série A. Cada um venceu nos seus respectivos domínios. O novo encontro, desta vez, será primeiro em São Januário, nesta quarta-feira (2).

Série A - 2023

Fortaleza 2 - 0 Vasco

Vasco 1 - 0 Fortaleza

Fluminense

O Fluminense não vence no Brasileirão desde a sétima rodada. São seis derrotas seguidas na competição. Lanterna da competição com seis pontos somados em 13 partidas disputadas, a equipe busca se reabilitar. O clube recentemente demitiu Fernando Diniz e anunciou a contratação de Mano Menezes para a sequência da temporada.

O time das Laranjeiras vai enfrentar o Leão do Pici em jogo da 15ª rodada, na Arena Castelão. No histórico desde 2021, o Flu leva vantagem. São três vitórias contra duas do Leão do Pici, além de um empate. Os times

Série A - 2021

Fortaleza 1 - 1 Fluminense

Fluminense 0 - 2 Fortaleza

Série A - 2022

Fortaleza 0 - 1 Fluminense

Fluminense 2 - 1 Fortaleza

Série A - 2023

Fortaleza 4 - 2 Fluminense

Fluminense 1 - 0 Fortaleza

Flamengo

Em lado oposto dos outros adversários do Tricolor, o Flamengo lidera a Série A de 2024 com 27 pontos. Sob comando do técnico Tite, a equipe acumula oito vitórias, três empates e duas derrotas.

O Rubro-Negro é a equipe com maior vantagem em confrontos contra o Fortaleza de Vojvoda. Foram quatro vitórias desde 2021 contra duas do Leão. As equipes voltam a se enfrentar na 16ª rodada, no Maracanã.

Série A - 2021

Flamengo 2 - 1 Fortaleza

Fortaleza 0 - 3 Flamengo

Série A - 2022

Flamengo 1 - 2 Fortaleza

Fortaleza 3 - 2 Flamengo

Série A - 2023

Flamengo 2 - 0 Fortaleza

Fortaleza 0 - 2 Flamengo