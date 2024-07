Vojvoda comemora boa sequência do Fortaleza no Brasileirão e lamenta desfalques

O Fortaleza derrotou o Juventude por 2 a 1 em mais uma rodada da Série A do Brasileiro neste domingo, 30 de junho. O time comandado por Juan Pablo Vojvoda está há quatro partidas sem derrotas na competição, sendo três vitórias. Com o resultado, o time subiu três posições na tabela.

Conseguimos uma sequência de resultados importantes, principalmente dentro de casa e isso se traduz na tabela. Vamos partida a partida, cada ponto vale muito e os jogadores compraram essa ideia. Temos que brigar cada ponto e dentro do planejamento estamos em boa fase. Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

Lucero e Yago Pikachu marcaram os tentos da vitória tricolor. Ewerthon descontou para a equipe visitante. O treinador argentino avalia o desempenho da equipe.

"Os primeiros sete ou oito minutos foram mais de estudo, mas a partir daí o Fortaleza fez o planejado. No primeiro tempo cumprimos as tarefas, criamos muitas finalizações, fizemos dois gols, infiltramos pelo lado direito, tivemos boas transições, tivemos boas opções para ampliar o placar. No segundo tempo tivemos oportunidade com uma cabeçada de Tinga na trave, mas depois o adversário subiu a linha, conseguiu um gol", disse o treinador em entrevista coletiva após a partida.

"Sabíamos a importância de somar os três pontos. Defendemos bem e tivemos desfalques, mesmo assim correspondemos. Dobramos pela esquerda com Felipe Jonatan e Pacheco, e também com Dudu e Tinga. Fico com o primeiro tempo e também em corrigir erros e analisar melhor o segundo", completou.

O Tricolor entrou em campo desfalcado de seis jogadores por lesão: Moisés, Marinho, Calebe, Martinez, Zé Welison e Pedro Rocha.

"Me preocupo quando algum jogador sente dores ou lesões. Mas também sou consciente que está dentro do que pode acontecer com tantos jogos que temos nesses meses, acontece em vários times no Brasileirão e somos um dos times que mais joga no Brasil. Se tem que buscar a causa, tem que olhar por esse lado. Estou consciente que meu time precisa de uma intensidade alta, exijo isso, a partir dessa consciência é normal que aconteça essas situações. É um processo, vamos recuperar eles e continuar por esse caminho", finalizou.

O Tricolor do Pici está em oitavo na tabela, com 20 pontos. A equipe volta a campo nesta quarta-feira (3), quando enfrenta o Vasco, Às 20h (de Brasília). As equipes se enfrentam no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: