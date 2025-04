Fortaleza vence Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro sub-20

O Fortaleza venceu por 2 a 0 com o Atlético Goianiense em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, às 15h, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. Os gols da partida foram marcados por Peterson e Dimas.

O Leão, que vinha de derrota com o Grêmio por 2 a 1, buscava voltar a vencer no campeonato. Em partida controlada, o Tricolor foi arrematador no segundo tempo.

O Fortaleza encontrou dificuldade para superar a marcação do time goiano no primeiro tempo. Entretanto, na segunda etapa, o Leão do Pici abriu o placar logo no início do segundo tempo com o camisa 10 da equipe Peterson, desviando um chute que ia para fora dentro da grande área aos 6 minutos. Já no final do jogo, quando o relógio marcava 40 minutos, Dimas, que entrou durante o jogo e vestiu a camisa de número 20, ampliou o placar e colocou a tampa no caixão do Dragão em belo chute de fora da área.

Com a vitória, o Tricolor do Pici chegou aos oito pontos e agora ocupa a 12ª colocação da competição nacional. O próximo confronto da equipe acontece na próxima quarta-feira (23), às 15h, diante da equipe do Juventude, também no CT Ribamar Bezerra, em confronto válido pela sétima rodada do Brasileirão Sub-20.

* Sob supervisão de Vladimir Marques