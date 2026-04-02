Argentino do Fortaleza prefere Messi e Maradona acima de Neymar e Pelé

Maurício Mucuri e Miritello foram oficialmente apresentados pelo Fortaleza nesta quinta-feira (2). Os atletas participaram de coletiva de imprensa realizada no Pici. A dupla já estreou com a camisa tricolor. Os dois explicam como podem atuar em campo para contribuir com o Tricolor. O defensor também projetou o duelo diante do Juventude pela Série B. Já o atacante argentino revelou as referências no ataque: Messi e Maradona.

"Eu me sinto preparado e muito contente de poder estar aqui, de participar deste grande grupo. Comecei jogando mais atrás, como Riquelme, como meia-armador, depois gostei mais de jogar ali de nove, jogar no meio dos zagueiros, dos centrais", explicou.

"Por isso decidi ficar ali, gosto muito do gol. Então me senti muito confortável jogando de nove. E, para mim, Messi e Maradona (são melhores que Neymar e Pelé)", completou o atacante argentino que já tem cinco partidas e dois gols com a nova camisa.

O Leão do Pici volta a campo neste sábado (4), a partir das 18h (de Brasília). As equipes se enfrentam na Arena Castelão em jogo da terceira rodada da Série B do Brasileiro. Mucuri falou da expectativa para o duelo.

"Para mim, não importa por qual lado vou jogar, se pelo lado esquerdo ou direito. Eu quero ajudar o Fortaleza para que a gente saia vitorioso dos jogos. O Juventude é uma equipe muito boa, vai ser um jogo difícil. A gente treina também todo dia finalização, tem jogo que a gente não vai conseguir finalizar toda hora no gol adversário, mas a gente está sempre buscando chegar ao último terço e terminar as jogadas", afirmou o defensor, que tem duas partidas pelo Fortaleza.